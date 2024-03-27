Bulgaristan’da ikinci hükümet kurma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı

Bulgaristan’da Parlamentonun ikinci büyük grubu olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı hükümet kurmaktan vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, PP-DB’nin Başbakan adayı gösterdiği Nikolay Denkov’a hükümet kurma görevi verdi.

Denkov, bugüne dek koalisyon ortakları olması gereken Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ile müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, PP-DB olarak kabine oluşturmaktan vazgeçtiklerini bildirdi.

Erken seçim kararından önce bir kez daha hükümet kurma görevi verilmek zorunda

GERB Partisinin kendisine artık koalisyon ortağı olarak üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisini gördüğünü söyleyen Denkov, "GERB ile bugüne dek süren koalisyon istişarelerimiz pragmatik olmadı. Bundan sonra söz, sandık başına gidecek seçmene aittir." dedi.

Ülkenin anayasal prosedürüne göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in erken seçim kararı vermeden önce Parlamentoda grubu olan diğer siyasi güçlerinden birine bir kez daha hükümet kurma görevi vermek zorunda.

Daha önce Parlamentoda en kalabalık gruba sahip Bulgaristan’ın GERB Partisinin de kabine oluşturma girişimleri de sonuçsuz kalmıştı.

Mecliste, Rusya yanlısı, popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi dışındaki tüm siyasi güçler erken seçim istediklerini ve hükümet kurulması için görüşmelere katılmayacaklarını bildirmişti.

Parlamentodaki güçlerin muhatap almadığı Vızrajdane’nin Lideri Kostadin Kostadinov, görevin kendisine gelmesi durumunda kabine kurmaya hazır olduğunu açıklamıştı.