Hafif Sağanak Yağışlı 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2026 10:13

Sokak ortasında içinde 2,7 milyon dolar civarında para olan çantalar çalındı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da hırsızlar, sokak ortasında hedef aldıkları bir grup kişiden, içlerinde yaklaşık 420 milyon yen (2,7 milyon dolar) olan çantaları çalıp kaçtı.

Sokak ortasında içinde 2,7 milyon dolar civarında para olan çantalar çalındı

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun merkezi Taito bölgesinde dün akşam saatlerinde 3 şüpheli, para dolu üç çantayı sokaktaki bir arabaya yerleştiren bir grubu hedef aldı.

Aralarında iki Çinlinin de bulunduğu 5 kişilik gruba biber gazıyla saldıran şüpheliler, çantaları alıp olay yerinden uzaklaştı.

Parası çalınan grup, polise verdikleri ifadede, çantalardaki miktarın 420 milyon yen (2,7 milyon dolar) civarında olduğunu söyledi.

Bu olayın ardından Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın otoparkında para taşıyan bir kişi daha biber gazıyla saldırıya uğradı ancak çantası çalınmadı.

Soruşturmacılar, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını anlamak için inceleme başlattı.

ETİKETLER
Japonya Dolar
Sıradaki Haber
Apple'ın satışları yüzde 16 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Suriye'de ateşkes mutabakatına varıldı
11:35
MEB'den eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yeni düzenleme
11:33
Kapasite mekanizmasından 16 doğal gaz santrali yararlanacak
11:32
İnternetten altın alışverişinde şikayetler artıyor
11:30
Küçük ölçekli balıkçı destekleri için başvurular başladı
11:26
Kadınlarda işsizlik oranı son 154 ayın en düşük seviyesinde
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ