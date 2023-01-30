Slovenya İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının (SOVA) açıklamasında, Rusya için casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındığı ve şüphelilerin kendilerini Güney Amerikalı iş insanları olarak tanıttıkları bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aralık 2022'de Ljubljana Bölge Savcılığı 2 kişi hakkında casusluk soruşturması başlattı; şüphelilerle ilgili yabancı istihbarat teşkilatına casusluk ve evrakta sahtecilik yaptıklarına yönelik soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin Rusya Askeri İstihbaratına (GRU) bilgi verdikleri kaydedilen haberlerde, suçlu bulunmaları durumunda 8 yıl hapse mahkum edilecekleri duyuruldu.

Yerel medyada ayrıca soruşturmanın gizliliği nedeniyle başka detay paylaşılmadı.