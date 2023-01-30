Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovenya'da 2 kişi Rusya için casusluk yapmaktan gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty Images]
Slovenya'da, Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Slovenya İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının (SOVA) açıklamasında, Rusya için casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındığı ve şüphelilerin kendilerini Güney Amerikalı iş insanları olarak tanıttıkları bilgisi paylaşıldı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aralık 2022'de Ljubljana Bölge Savcılığı 2 kişi hakkında casusluk soruşturması başlattı; şüphelilerle ilgili yabancı istihbarat teşkilatına casusluk ve evrakta sahtecilik yaptıklarına yönelik soruşturma sürüyor.
Şüphelilerin Rusya Askeri İstihbaratına (GRU) bilgi verdikleri kaydedilen haberlerde, suçlu bulunmaları durumunda 8 yıl hapse mahkum edilecekleri duyuruldu.
Yerel medyada ayrıca soruşturmanın gizliliği nedeniyle başka detay paylaşılmadı.
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