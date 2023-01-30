Tahran Büyükelçiliğine otomatik silahla saldıran bir kişinin açtığı ateşle şehit olan Askerov için ilk tören Bakü'deki evinde düzenlendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından şehit Askerov'un naaşı, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin defnedildiği 2. Fahri Hıyaban'a götürüldü ve burada toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan'ın Milli Marşı'nın seslendirildiği törende, tören mangası havaya atış yaparak şehidi son kez selamladı.

Askerov'un cenazesi defnedildikten sonra tabutunun üzerindeki bayrak babasına teslim edildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri Askerov hayatını kaybetmiş ve 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.