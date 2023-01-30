Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers arasındaki karşılaşma Türk gecesine sahne oldu.

Yunus Emre Enstitüsü’nün organize ettiği gecede, NBA maçında Türk kültüründen örnekler sergilendi.

Maçtan önce halk oyunu ekibi gösterisini Amerikalı taraftarlar ilgiyle izledi.

Seyirciler arasından çekilişle 2 kişi Türkiye seyahati kazandı.

Türkiye’yi tanıtan afişler elektronik reklam panolarında maç boyunca yayınlandı.

Büyükelçi Mercan: Bu etkinlikler insanları birbirine yakınlaştırıyor

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve organizasyonu gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü’nün Washington temsilcisi Gökhan Coşkun ve diğer yetkililer tribündeydi.

Büyükelçi Mercan devre arasında sahaya indi, Cleveland Cavaliers başkanı ile karşılıklı birbirlerine hediye verdiler.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, “Bu çok önemli yani sonuçta biz buna 'soft power' diyoruz. Siyaset ile dış politika ile ülkeler arası gerginliklerin olduğu politik gerilimlerin olduğu uluslararası ilişkilerin bazı gerginliklerin olduğu bir ortamda bu tür etkinlikler ülkeler arasindakı insanları birbirine yakınlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü’nin Washington temsilcisi Gökhan Coşkun spor diplomasisinin önemine dikkat çekti.

Coşkun, “Yaklaşık 80 milyonluk bir sosyal medya ağı Cleveland takımının kendi sosyal medya hesaplarında yürüttüğü kampanyada müthiş bir geri dönüş var. Ülkemizin Amerika’daki özellikle son dönemde belli kesimler tarafından yürütülen negatif algısına direkt Ohio özelinde ortaya konmuş bir çalışma, çok kıymetli sonuçlarının daha kıymetli olacağı düşüncesindeyim.” şeklinde konuştu.

Cleveland Cavaliers’ın Los Angeles Clippers’ı 122-99 yendiği maçın yıldızı 29 sayı ile Cedi Osman’dı.

Maçın ardından TRT Haber’in sorularını yanıtlayan Milli Basketbolcu Cedi Osman gecenin kendisi için çok özel bir gece olduğunu söyledi.

Cedi Osman, “Bu özel gecede bu denli performans sergilemek beni ayrıca mutlu etti. Bunun için ayrı bir motivasyonum vardı. O yüzden böyle geçtiği için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Cedi Osman Türk kültürünün daha çok tanıtılmasını arzuladığını ifade etti.