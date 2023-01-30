Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamile yolcu, hızlı trende doğum yaptı
Fransa'da Paris-Strazburg hızlı tren seferinde yolculuk yapan hamile kadın doğum yaptı.
Fransız basınındaki habere göre, dün hızlı trenin Paris-Strazburg seferinde yolculuk yapan bir kadının doğum sancısı başladı.
Doğumun sükunet içinde gerçekleşebilmesi için tren Lorraine Garı'nda 80 dakika durduruldu.
Gözlerini hızlı trende dünyaya açan bebek ve anne, akabinde hastaneye götürüldü.
Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğe Felix adının verildiği belirtildi.
Etiketler: Fransa
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