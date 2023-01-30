Fransız basınındaki habere göre, dün hızlı trenin Paris-Strazburg seferinde yolculuk yapan bir kadının doğum sancısı başladı.

Doğumun sükunet içinde gerçekleşebilmesi için tren Lorraine Garı'nda 80 dakika durduruldu.

Gözlerini hızlı trende dünyaya açan bebek ve anne, akabinde hastaneye götürüldü.

Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğe Felix adının verildiği belirtildi.