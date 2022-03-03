Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovakya'ya gelen Ukraynalıların sayısı 79 bini geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Slovakya'ya 79 bini aşkın kişinin giriş yaptığı açıklandı.
Slovakya'daki polis merkezi, Ukrayna'dan ülkeye son 24 saatte 7 bin 411 kişinin geldiğini açıkladı.
Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart'ta Ukrayna'dan Slovakya'ya 79 bin 59 kişinin giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı.
Slovakya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev Büyükelçiliği'nin Lviv'e taşındığını duyuruldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Rusya Ukrayna
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