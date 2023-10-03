Parçalı Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2023 17:15

Slovakya’da seçim kazanan Fico’nun hükümet kurmak için 14 günü var

Slovakya’da 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendisine verdiğini ve hükümet kurmak için 14 günün bulunduğunu söyledi.

Slovakya’da seçim kazanan Fico’nun hükümet kurmak için 14 günü var
[Fotograf: Reuters]

Fico, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'nın dün hükümeti kurma görevini kendisine verdiğini belirtti.

Hükümet kurmak için 14 günün bulunduğunu kaydeden Fico, "Kolay bir süreç olmayacak ancak Slovakya’da hükümeti kurabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Fico, koalisyon görüşmelerine hangi parti ile başlayacağına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Slovakya Seçim Kurulu’nun resmi sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Çaputova, dün Fico başta olmak üzere diğer parti liderleriyle görüşmüş ve hükümeti kurma görevini Fico'ya vermişti.

Liberaller, SMER dışında bir arayış içinde

Seçimin ikinci partisi liberal-sol İlerici Slovakya Partisi (PS) Genel Başkanı Michal Simecka, SMER ile işbirliği yapmayacaklarını ve diğer partiler ile bir siyasi oluşum aradıklarını söyledi.

Simecka, "(SMER Genel Başkanı) Robert Fico'nun oluşturduğu çoğunluğun karşısında alternatif bir çoğunluk yaratmak için alan ve irade olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liberal Ses Partisi (HLAS) Genel Başkanı Peter Pellegrini ise partileri olmadan herhangi bir koalisyonun kurulamayacağını savunarak, görüşmeleri bu sorumlulukla gerçekleştireceklerini ifade etti.

5 yılda 5 başbakan değişti

Slovakya’da siyasi istikrarsızlık, mafya ile siyaset ilişkilerini kaleme alan Slovak gazeteci ile nişanlısının öldürüldüğü Şubat 2018'den beri sürüyor. Koalisyon, azınlık ve teknokrat hükümetlerinin kurulduğu ülkede, 5 yılda 5 başbakan değişti.

Sıradaki Haber
Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Rize'de şiddetli yağış: Bazı noktalarda heyelan oldu
18:31
Nijerya'da Lassa ateşi 181 can aldı
18:28
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:23
Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı
18:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde yaptığı çalışmalar Türk halklarının geleceği için yatırımdır
17:53
Yüksek kar vaadiyle 27 kişiyi dolandıran kadına 81 yıl hapis cezası
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ