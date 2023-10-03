Hindistan'da, "Çin'den fon aldığı" iddia edilen haber sitesinin ofislerine baskın yapıldı

Baskınlar sırasında NewsClick'in Genel Yayın Yönetmeni de dahil 2 kişinin gözaltına alındığı, çok sayıda belge ve cihaza da el konulduğu belirtildi.

Evinde arama yapılan gazeteci Abhisar Sharma, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, polislerin dizüstü bilgisayarı ve cep telefonuna el koyduğunu ifade etti.

Polis, baskınla ilgili henüz bilgi vermezken, ülkenin Enformasyon ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerini yürüten Anurag Thakur, "Herhangi biri yanlış bir şey yaptıysa, emniyet güçleri onlara karşı soruşturma yürütmekte özgürdür." açıklamasında bulundu.

Hindistan Basın Kulübünün (PCI) X hesabından yapılan paylaşımda, haber sitesine ve gazetecilere yönelik düzenlenen baskınlardan "endişe duyulduğu" belirtilerek, hükümetten detayların açıklanması talep edildi.

2009'da kurulan ve Başbakan Narendra Modi'ye yönelik muhalif yayınlar yapmasıyla bilinen NewsClick haber sitesi hakkında "Çin'den fon aldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber sitesi, söz konusu suçlamaları reddetmişti

The New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberde, sitenin "Çin propagandasını finanse eden Amerikalı bir milyonerden para aldığının" öne sürülmesinin ardından NewsClick ve gazetecileri hakkında 17 Ağustos'ta soruşturma başlatılmıştı.

Soruştuma, "ulusal değerlere karşı faaliyetleri" de kapsayan terörle mücadele yasası kapsamında açılmıştı.

Bakan Thakur, ağustosta, The New York Times'ta çıkan habere atıfta bulunarak, NewsClick'i "Hindistan karşıtı gündem yaymakla" ve muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre partisiyle çalışmakla suçlamıştı.

Suçlamalar, haber sitesi ve parti tarafından reddedilmişti.

Hindistan, 2020'de Tiktok da dahil olmak üzere Çin'e ait birçok sosyal medya platformunun kullanımını yasaklarken, bazı Çinli cep telefonu şirketlerine de vergi soruşturması başlatmıştı.