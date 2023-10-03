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Dünya
AA 03.10.2023 17:11

Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic gözaltına alındı

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde çıkan çatışmada Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını açıklayan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in gözaltına alındığını duyurdu.

Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic gözaltına alındı
[Fotograf: AFP]

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic, Belgrad'da bir apartman dairesine yapılan baskınla gözaltına alındı ve hakkında 48 saatlik gözaltı süresi verildi.

Radoicic, Belgrad Savcılığının kararıyla gözaltına alındı.

Radoicic, 29 Eylül'de avukatı aracılığıyla bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını ve partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

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