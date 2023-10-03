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Dünya
AA 03.10.2023 17:02

Wlachovsky: Ukrayna, (NATO ya da AB'ye katılmadan) önce savaşı kazanmalı

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Wlachovsky, "Ukrayna'nın hangisine önce katılacağı sorusuna cevap: Önce savaşı kazanması gerekiyor. Bu gerekli ön koşul. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Wlachovsky: Ukrayna, (NATO ya da AB'ye katılmadan) önce savaşı kazanmalı

Wlachovsky, Polonya'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu"nda Avrupa'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda odaklanılması gereken yerin Ukrayna olduğuna dikkati çeken Wlachovsky, "Bugün sabah Kiev'den geldim. Sizi temin ederim ki Ukrayna'da yorgunluk yok. Tam tersine onlar hazırlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ve onlara yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Wlachovsky, Ukrayna'nın NATO ya da AB'ye katılmadan önce savaşı kazanması gerektiğini vurgulayarak "Ukrayna'nın hangisine önce katılacağı sorusuna cevap: Önce savaşı kazanması gerekiyor. Bu gerekli ön koşul. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

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Ukrayna Polonya NATO AB
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