Salfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sivil Yahudi işgalcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Salfit kentinin Yasuf köyünde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, sivil Yahudi işgalcilerin yaklaşık 80 zeytin ağacını söktüğü bilgisi yer aldı.

Açıklamaya göre, ağaçları zarar gören Filistinli çiftçilerden Ahmed Maliki, "Yerleşimciler, son iki hafta içerisinde 12 ila 15 yıllık 22 ağaçla birlikte 43 ağacı da kesti, kırdı ve köklerinden söktü. Bu sefer de 40 ağacı söktü. Toplam 105 ağaç sökülmüş oldu." dedi.

Ağaçları zarar gören bir başka çiftçi Muhammed Raşid Muslih de sivil Yahudi işgalcilerin yaşları 2 ila 3 yıl arasında değişen yaklaşık 40 zeytin ağacını söktüğünü dile getirdi.

Sivil Yahudi işgalciler hasat döneminde Filistinli çiftçilere saldırıyor

Vali Abdullah Kemil de saldırıları yapan sivil Yahudi işgalcilerin İsrail hükümeti ve ordusu korumasında olduğunu ve bu ihlallerin insanlıkla bağdaşmadığını kaydetti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden sivil Yahudi işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Sivil Yahudi işgalciler, buna ek olarak özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Uluslararası hukuka göre aykırı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.