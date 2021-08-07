İsrailli Sivil İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kefer Rai bölgesinde tarlalarına ulaşmaya çalışan bir grup Filistinliye saldırıda bulundu.

Kefe Rai bölgesinde 100 dönümlük tepeyi, “sahipsiz kamu arazisi” olduğu gerekçesiyle 19 Temmuz'dan itibaren işgal eden Yahudi yerleşimciler, bu arazilerin sahibi olan Filistinlilerin bölgeye ulaşmasını engellemek için onlara ateş açtı ve arabalarına hasar verdi.

Filistinliler, şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Tepeye yerleşen işgalci Yahudiler, geçtiğimiz günlerde bölgenin etrafına çitten duvar çekmişti ve oraya yakındaki Dutan Yahudi yerleşiminden bazı eşyaları getirmişti.

Eski Kudüs Havalimanı İsrail'in hedefinde

Filistin'deki Yerleşime Direniş ve Toprakları Koruma Bürosu, bu hafta yayınladığı raporda Yahudilerin yerleşim faaliyetleriyle ilgili önemli bir gelişme daha aktardı.

Büroya göre İsrail, eski Kudüs Uluslararası Havalimanı'nı (Kalendya Havalimanı) bir sanayi bölgesine dönüştürme kararından sonra, bölgede geniş çaplı inşaat faaliyetleri başlattı. Uluslararası toplumun kınamalarına rağmen İsrail bölgede ayrıca bir Yahudi yerleşimi inşa ediyor.

1967 yılındaki Batı Şeria'ya yönelik işgal hamlesi sırasında Kalendya Havalimanı'nı ele geçiren İsrail, 1981 yılında çıkardığı 'Kudüs Yasası' ile limanı Kudüs kentine ilhak etmişti. Ancak İsrail 2000 yılında Kudüs ile Ramallah kenti arasında yer alan bu havalimanını kapattı.