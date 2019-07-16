Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen bir Efkaristiya ayini sırasında ünlü rahip Marcelo Rossi'nin, "şişman kadınların cennete giremeyeceğini" söylediği iddia edildi.

Sahneye çıkan bir kadının bu nedenle rahibi iterek sahneden aşağı düşmesine neden olduğu belirtildi.

Ayine iştirak eden yaklaşık 50 bin kişi olayı şaşkınlıkla izledi.

Olayda yara almayan rahibin dakikalar sonra sahneye dönerek vaazına devam ettiği bildirildi.

Polis kayıtlarına göre olayın sebebi farklı

Sao Paulo polisinin kayıtlarına göre ise olayın sebebi farklı.

Olayın, rahibin sahnede sarf ettiği sözlerle ilgisinin olmadığı, saldırıyı gerçekleştiren kadının halihazırda bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtiliyor.

Ayrıca, rahip Rossi'nin kendisini sahneden iten kadından şikayetçi olmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber