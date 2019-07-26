Olay, Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Traktörünün lastiklerinin hava basıncını tamamlamak isteyen sürücü, traktörünün sol arka lastiğine kompresör ile hava basmaya başladı. Hava basıncının fazla gelmesi nedeniyle lastik bir anda patladı.

Patlama ile birlikte yere savrulan traktör sürücüsü, kısa bir süre şok yaşadı. Çıkan basınç ve savrulan lastik, traktör sürücüsünün hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: TRT Haber