Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Kahire'de kabul etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü gerilime ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki son durum konuşuldu.

Görüşmede Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın korunması için derhal ateşkesin sağlanması ve insani durumun giderek kötüleştiği bölgeye yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Filistinlilerin kendi topraklarında yerlerinden edilmesini veya Mısır'ın Sina Yarımadası başta olmak üzere başka ülkelere tehcirini kabul etmediklerini dile getiren Sisi, "Mısır, Filistinlilerin tehcir edilmesini kesin bir dille reddediyor." dedi.

Von der Leyen, AB'nin de Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmemesi yönünde bir duruş sergilediğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Filistin meselesi için tek çözüm yolunun iki devlet temeline dayalı kapsamlı ve adil bir barışla gerçekleşebileceğini vurguladı.