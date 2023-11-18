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Dünya
AA 18.11.2023 14:51

Filistin Kızılayı: El-Ehli Hastanesindeki ekiplerimiz İsrail saldırıları nedeniyle mahsur kaldı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesindeki ekiplerinin, İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle hastanede mahsur kaldığını bildirerek acil müdahale talep etti.

Filistin Kızılayı: El-Ehli Hastanesindeki ekiplerimiz İsrail saldırıları nedeniyle mahsur kaldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, “Filistin Kızılayı acil sağlık ekipleri, İsrail’in yoğun bombardımanı ve İsrail askerlerinin silah sesleri arasında El-Ehli Baptist Hastanesi'nde mahsur kaldı.” ifadelerine yer verildi.

Tehlikede olan sağlık ekiplerinin korunması için acil müdahale talep eden Filistin Kızılayı, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesini kuşattığını bildirmişti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı.

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