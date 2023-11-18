Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2023 14:19

Hamas: İsrail'in parlamento binası saldırısında Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı öldü

Hamas, Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr’ın İsrail’in Gazze’deki parlamento binası bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas: İsrail'in parlamento binası saldırısında Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı öldü

Hamas’ın Telegram hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki parlamento binasına düzenlediği saldırıda yaralanan Bahr’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in 13 Kasım’da Gazze'deki parlamento binasına düzenlediği saldırının "acil eylem gerektirdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının kınanması ve saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapılması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki parlamento binasını işgal etmiş, 15 Kasım'da da binayı patlatarak yıkmıştı.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Beyaz Saray, "Yahudi karşıtı" olduğunu iddia ettiği yorumu nedeniyle Elon Musk'ı kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
Adana'da sağlıksız 300 kilogram sakatat imha edildi
14:28
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı
14:26
İsrail'in boşalttığı Şifa Hastanesinde kalan hasta ve bebekler için BM ile görüşülüyor
14:32
Bakan Koca: Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti
13:41
İlkokulda resimle başladığı sanat serüvenini heykel alanında yüksek lisansla sürdürüyor
13:34
Maçka-Taşkışla teleferik hattına fırtına engeli
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ