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Dünya
İHA, AFP 18.11.2023 16:42

İsrail, BM'ye ait Fakhoora Okulu'nu vurdu: 80 ölü

İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, BM'ye ait Fakhoora Okulu'nu vurdu: 80 ölü
[Fotograf: AP]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 43. gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusu, çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu'nu hedef aldı.

Hamas saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Fakhoora Okulu saldırısının, savaşın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin varlığını sona erdirmeyi amaçladığını kanıtlar nitelikte olduğu ifade edildi.

Kamptaki başka bir binaya daha saldırı Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ayrıca aynı kamptaki başka bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 19'u çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

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