BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de günlük insani yardım için gereken yakıtın yarısına izin verdi

White, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne sınırlı miktarda yakıt girdiğini belirtti.
UNRWA Gazze Direktörü White, Gazze'ye getirilen yakıt miktarına ilişkin, "İsrailli yetkililer, hayat kurtarıcı insani yardım için gereken günlük yakıt ihtiyacının yalnızca yüzde 50'sine izin verdi." ifadesini kullandı.
Gazze'deki insani yardım ihtiyacını karşılamada ciddi eksikliğin olduğuna dikkati çeken White, buna örnek olarak, insanların temiz su ihtiyaçlarının yalnızca üçte ikisinin karşılanabileceğini belirtti.
White, "İsrailli yetkililerin Gazze'ye yakıt girişini kısıtlaması, Refah Sınır Kapısı'nda yardım kamyonlarının kabul kapasitesinin azalması anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.
İsrail'in saldırıları yüzünden Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon kişinin yerinden edilirken, yalnızca UNRWA tesislerine 800 binden fazla Filistinli sığındı.