Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2023 15:49

BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de günlük insani yardım için gereken yakıtın yarısına izin verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail'in izin verdiği Gazze Şeridi'ne getirilen yakıt miktarının, günlük insani yardım için ihtiyaç duyulanın yarısı olduğunu açıkladı.

BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de günlük insani yardım için gereken yakıtın yarısına izin verdi
[Fotograf: AA]

White, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne sınırlı miktarda yakıt girdiğini belirtti.

UNRWA Gazze Direktörü White, Gazze'ye getirilen yakıt miktarına ilişkin, "İsrailli yetkililer, hayat kurtarıcı insani yardım için gereken günlük yakıt ihtiyacının yalnızca yüzde 50'sine izin verdi." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani yardım ihtiyacını karşılamada ciddi eksikliğin olduğuna dikkati çeken White, buna örnek olarak, insanların temiz su ihtiyaçlarının yalnızca üçte ikisinin karşılanabileceğini belirtti.

White, "İsrailli yetkililerin Gazze'ye yakıt girişini kısıtlaması, Refah Sınır Kapısı'nda yardım kamyonlarının kabul kapasitesinin azalması anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

İsrail'in saldırıları yüzünden Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon kişinin yerinden edilirken, yalnızca UNRWA tesislerine 800 binden fazla Filistinli sığındı.

ETİKETLER
İsrail Gazze Yakıt
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: El-Ehli Hastanesindeki ekiplerimiz İsrail saldırıları nedeniyle mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya’ya İsrail'in bir terör devleti olduğunu açık net olarak söyledik
16:17
Bakan Kacır: Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 8 milyar lira finansman sağladık
16:18
Balıkesir'de sağanak nedeniyle su dolan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in elinde 10 bine yakın rehine var
15:06
Sıcaklıklar 6-10 derece düşecek
15:03
Sağanak sonucu Kağıthane'de istinat duvarı çöktü
Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı
Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı
FOTO FOKUS
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ