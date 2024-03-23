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Dünya
AA 23.03.2024 00:35

Sırp lider Vucic: ABD ve İngiltere Moskova'daki terör saldırısını önceden biliyordu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini söyledi.

Sırp lider Vucic: ABD ve İngiltere Moskova'daki terör saldırısını önceden biliyordu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyon programında, Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye konuştu.

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Vucic Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini ifade ederek Sırbistan Milli Güvenlik Kurulunun yarın toplanması çağrısında bulundu.

Kurulun toplanmasının çeşitli nedenlerinin bulunduğunu kaydeden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, toplantıda Moskova'daki saldırının da görüşüleceğini belirtti.

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Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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