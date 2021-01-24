Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türünün, Londra'dan gelen bir yolcuda tespit edildiğini belirtti.

Vucic, "Temasta bulunduğu tüm kişiler belirlendi. Durum kontrol altında. Bağlantılı olan herkes karantinaya alındı. Yayılırsa, bu bizim için cehennem olur." dedi.

Ülkesinin 19 Ocak'ta kitlesel aşılamaya başladığını anımsatan Vucic, "Bugün içerisinde ise 50 bin kişinin aşılanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Aşı almak nükleer silah almaktan daha zor"

Vucic, aşı temini noktasında görüşmelerin devam ettiğini aktararak, "günümüzde aşı almanın nükleer silah almaktan daha zor hale geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Sırp Cumhurbaşkanı, "Şimdiye kadar 1 milyon 150 bin doz aşı temin ettik. Yaklaşık 8 milyon daha sipariş ettik ancak daha elimize ulaşmadı." dedi.

Ülkede vaka sayısı 382 bin 285'e, can kaybı ise 3 bin 868'e ulaştı.