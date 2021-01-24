Sözcü Hatibzade, Suudi Arabistan'ın Körfez'deki bazı ülkelere yönelik siyasetinde olumlu değişiklikler yaptığına işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

"Bu politika değişiklikleri ciddi şekilde gündemlerinde olursa ve Suudiler sorunların çözüm yolunun bölgesel iş birliği olduğu sonucuna varırsa, bu durumu memnuniyetle karşılayacak ilk ülke İran olur."

"Suudilerin bazı endişeleri olabilir..."

İki ülke arasındaki sorunların çözümü için müzakerelere hazır olduklarını kaydeden Hatibzade, "Suudilerin bazı endişeleri olabilir ve bu konular hakkında görüşülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Hürmüz Barış Girişimi, bu konuları görüşmeyi kapsıyordu." diye konuştu.

İranlı sözcü, ülkesinin bölgesel barış için Hürmüz Barış Girişimi'ni sunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ne yazık ki şimdiye kadar gördüğümüz şey, Suudi Arabistan dahil olmak üzere Basra Körfezi'ndeki bazı ülkelerin bu konuda İran'ın önerilerini yanıtsız bırakması oldu."

Doha, İran-Körfez diyaloğunda ara bulucu olabilir

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 19 Ocak'ta Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa davet ederek, Doha'nın bu konuda ara buluculuk edebileceğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Katar'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.