Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 11:40Son Güncelleme: Kaynak: Popular Mechanics
Biden istedi, NASA ödünç verdi: 3,9 milyar yıllık Ay taşı, Oval Ofis'te
[Fotoğraf: AP]
ABD'de Başkan Joe Biden'ın talebi üzerine, Oval Ofis'e 3,9 milyar yıllık Ay taşı konuldu. Taşın, önceki nesil ABD'lilerin 'azim ve başarılarını' hatırlatması için konulduğu bildiriliyor.
ABD'de başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralan Joe Biden, Beyaz Saray'da dönüşümü sürdürüyor.
Biden, son olarak, 1972 yılında Apollo 17 göreviyle Dünya'ya getirilen Ay taşını Oval Ofis'e yerleştirdi.
[Fotoğraf: AP]
333 gram ağırlığındaki taşın, NASA'nın Houston'daki Johson Uzay Merkezi'nden ödünç alındığı açıklandı.
Washington Post'taki habere göre, Başkan Biden, Ay taşını önceki nesillerin azim ve başarılarını hatırlatması için Oval Ofis'e yerleştirdi.
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