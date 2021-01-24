ABD'de başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralan Joe Biden, Beyaz Saray'da dönüşümü sürdürüyor.

Biden, son olarak, 1972 yılında Apollo 17 göreviyle Dünya'ya getirilen Ay taşını Oval Ofis'e yerleştirdi.

[Fotoğraf: AP]

333 gram ağırlığındaki taşın, NASA'nın Houston'daki Johson Uzay Merkezi'nden ödünç alındığı açıklandı.

Washington Post'taki habere göre, Başkan Biden, Ay taşını önceki nesillerin azim ve başarılarını hatırlatması için Oval Ofis'e yerleştirdi.