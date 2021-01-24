10 Ocak'ta, eyaletin Yentai kentindeki inşaat halindeki altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ambulans ve itfaiye araçlarının da hazır bekletildiği maden alanında 600’den fazla arama kurtarma personelinin görev yaptığı çalışmalar sonucu 11 işçi kurtarıldı.

Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

İnşaat halindeki madende mahsur kalan işçilerden biri, 21 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Madenler denetlenecek

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Açıklamaya göre, denetimler mart ayına kadar sürecek, kurallara uymayanlar ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.