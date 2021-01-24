Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da 12 bin 257 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 134 bin 936’ya ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 349 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 51 bin 870 oldu.
Mevcut koronavirüs hasta sayısı 275 bin 700 olarak güncellendi.
Aşılamalar sürüyor
Almanya’da birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 469 bin 353 oldu.
İkinci doz aşı yapılan kişi sayısı ise 163 bin 424'ü buldu.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
Sıradaki Haber
Latin Amerika ülkelerinde salgın nedeniyle can kayıpları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz