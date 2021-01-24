Ülkede son 24 saatte 349 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 51 bin 870 oldu.

Mevcut koronavirüs hasta sayısı 275 bin 700 olarak güncellendi.

Aşılamalar sürüyor

Almanya’da birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 469 bin 353 oldu.

İkinci doz aşı yapılan kişi sayısı ise 163 bin 424'ü buldu.