Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştüğünü söyledi.

Nobuo "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık" dedi.

Güvenlik konusunda anlaşıldı

Kişi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın, "Japonya’ya silahlı saldırı olması halinde ABD’nin koruması şartını içeren" ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söyledi.

Kişi, ülkesinin ABD askerlerine ev sahipliği yapmasını kapsayan ve martta sona erecek 5 yıl süreli maliyet paylaşımı anlaşmasının yerini alacak mutabakata, Tokyo ve Washington’un yakın zamanda varması konusunun ele alındığını söyledi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan yayımladığı mesajda ABD’li Austin ise "ABD-Japonya ittifakının kararlı ve dirençli doğasını ve ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifiğin’ korunması için ortak çabaları ele aldık" dedi.

Senkaku, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor

Geçen yıl 3 Kasım seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.