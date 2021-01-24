Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 05:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Baraya olarak açıklandı.
Depremi Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) açıkladı.
Yerel saatle 16.12'de Huila yönetim bölgesine bağlı Baraya kasabasında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
SGC, 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneybatısındaki Baraya olduğunu açıkladı.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.
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