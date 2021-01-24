Miguel Angel Villaroya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını erken yaptırmasından dolayı ülke basınında çıkan ve tepki çeken haberler sonrası istifasını Savunma Bakanı Margarita Robles'e sundu.

Villaroya, Robles'e sunduğu istifa mektubunda, 45 yıllık askeri kariyeri boyunca İspanya'ya dürüst bir şekilde hizmet ettiğinin altını çizdi.

Villaroya, yaklaşık bir yıldır yürüttüğü genel kurmay başkanlığı görevi sürecince "en büyük çabasının Silahlı Kuvvetler'in halka daha fazla yakınlaşması" olduğunu belirtti.

İspanya'da "ordunun kendine özgü iç yapısı ve çalışma şekli hakkında halen yapılması gereken çok şey olduğunu" savundu.