Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 05:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırası gelmeden aşı olan İspanya Genelkurmay Başkanı istifa etti
[Fotoğraf: Arşiv]
İspanya Genel Kurmay Başkanı General Villaroya, koronavirüs aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırması üzerine gelen baskıların ardından istifa etti.
Miguel Angel Villaroya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını erken yaptırmasından dolayı ülke basınında çıkan ve tepki çeken haberler sonrası istifasını Savunma Bakanı Margarita Robles'e sundu.
Villaroya, Robles'e sunduğu istifa mektubunda, 45 yıllık askeri kariyeri boyunca İspanya'ya dürüst bir şekilde hizmet ettiğinin altını çizdi.
Villaroya, yaklaşık bir yıldır yürüttüğü genel kurmay başkanlığı görevi sürecince "en büyük çabasının Silahlı Kuvvetler'in halka daha fazla yakınlaşması" olduğunu belirtti.
İspanya'da "ordunun kendine özgü iç yapısı ve çalışma şekli hakkında halen yapılması gereken çok şey olduğunu" savundu.
Etiketler: İspanya Koronavirüs Aşısı
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