Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta DEAŞ, Haşdi Şabi’ye saldırdı: 12 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Irak’ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ’ın Şii Haşdi Şabi 22’nci Tugayı’na saldırısı sonucu bir komutanın da aralarında bulunduğu 12 asker öldü.
Irak basınında yer alan haberlere göre, DEAŞ terör örgütü Salahaddin’in doğusunda Haşdi Şabi 22’nci Tugayı’na saldırdı.
Saldırıda Haşdi Şabi komutanlarından Abu Alya Hasnavi'nin de aralarında bulunduğu 12 asker öldü, 15 asker yaralandı.
Başkent Bağdat’ta da 2 gün önce bir pazar yerinde yaşanan saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.
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