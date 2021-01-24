Ülkede, son 24 saatte 89 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 57 bin 383'e çıktı.

COVID-19'a yakalananlardan 4 bin 90'ı halihazırda yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 164 bin 794'e ulaştı.