Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5 bin 945 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs vaka sayısı 5 bin 945 artarak 1 milyon 372 bin 977'ye yükseldi.
Ülkede, son 24 saatte 89 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 57 bin 383'e çıktı.
COVID-19'a yakalananlardan 4 bin 90'ı halihazırda yoğun bakımda tedavi görüyor.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 164 bin 794'e ulaştı.
Etiketler: İran Koronavirüs
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