Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Sırbistan, koronavirüs aşısı olan vatandaşlarına 25 euro verecek
[Fotoğraf: AA]
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan herhangi birinin en az bir dozunu yaptıran 16 yaşından büyük vatandaşlarına 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro) yardım yapacaklarını söyledi.
Vucic, Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin 31 Mayıs'a kadar aşı olanlara verileceğini söyledi.
Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık" dedi.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise maddi yardım başvurularının 15 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.
Worldometer internet sitesine göre, Sırbistan'da şu ana kadar 695 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 6 bin 478'e ulaşmış durumda.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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