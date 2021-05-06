Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yine korku saçıyor. Güçlü patlamaların gerçekleştiği yanardağdan çıkan lavlar çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Çevre halkı, bir araya gelerek lavların köylerine ulaşmaması için dua ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Başkent yakınlarındaki Pacaya Yanardağı, şubat ayı başından bu yana aktif durumda.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle mart sonunda başkent Guatemala'daki havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.