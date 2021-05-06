Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'da
[ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda), Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile. | Fotoğraf: Reuters]
Washington-Moskova hattında gerginlik devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna’da temaslarda bulunuyor.
Kiev temaslarına Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüşerek başlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.
Blinken, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşecek.
NATO üyeliği ve askeri destek gündemi
Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Washington’dan destek beklediklerini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı’nın Rus yanlısı ayrılıkçılarla yaşanan gerilim nedeniyle Washington’dan askeri yardım talebinde de bulunması bekleniyor.
Sıradaki Haber
Cinayet nedeniyle idam edildi, masum olduğu anlaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz