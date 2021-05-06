Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den çekilmeye başladığı Afganistan'a ek kara gücü
[Fotoğraf: AA]
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken ülkeye kuvvet koruma ve destek amaçlı ek asker gönderme planları yaptıklarını ve bölgedeki B-52 uçaklarının sayısını 6'ya çıkardıklarını açıkladı.
ABD, Afganistan'daki askeri varlığını çekmeye devam ederken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgedeki tedbirleri artırıyor.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında, bölgedeki B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı sayısını 6'ya çıkardıklarını söyledi.
Daha önce 4 uçağın bölgeye intikal ettiği açıklanmıştı.
Ek asker gönderme planları hazır
Ülkedeki çekilme sürecinde kuvvetlerin güvenliği açısından alınan tedbirlere değinen Kirby, "Ek kara gücü göndermek için planlarımızı yaptık" dedi.
Kirby, çekilmenin güvenli olmasından emin olmak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirterek, ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı'nın uhdesinde gerekli kabiliyetlerin bulunduğunu vurguladı.
Etiketler: ABD Afganistan
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