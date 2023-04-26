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Dünya
AA 26.04.2023 07:28

Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi

Singapur’da, esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah isimli bir kişinin idam edildiği açıklandı.

Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi

BBC’nin haberine göre, dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip Singapur’da, Suppiah adındaki kişi, esrar kaçakçılığı ve uyuşturucu trafiğini yönettiği suçlamalarıyla idam edildi.

Savcılık iddianamesinde, Suppiah’ın esrar dağıtanlar tarafından kullanılan iki telefon hattıyla bağlantılı olduğu ve uyuşturucu trafiğini yönettiği kaydediliyor.

Suppiah’ın idamına, savcıların mahkemeye sundukları kanıtların zayıf olduğunu ileri sürerek başta ailesi olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar karşı çıkmıştı.

Yetkililer, itirazların yersiz olduğunu, yargı sürecinin tamamlandığını ve idam kararının kesinleştiğini belirtmişti.

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