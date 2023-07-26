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Dünya
AA 26.07.2023 20:04

Singapur'da 20 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edilecek

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan Saridewi Djamani'nin, ülkede 20 yıl sonra idam edilecek ilk kadın olacağı aktarıldı.

Singapur'da 20 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edilecek

The Guardian'ın haberine göre, Transformatif Adalet Topluluğu (TJC) tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan 2018'de idam cezasına çarptırılan Saridewi Djamani isimli kadının 28 Temmuz'da cezasının infaz edileceği belirtildi.

Açıklamada, Singapur'da idam cezası bekleyen iki kadından biri olan Saridewi'nin ifade verirken uyuşturucu yoksunluğunda olduğu ve bu yüzden polise doğru bir açıklama yapamadığı ileri sürüldü.

Söz konusu idam, ülkede 2004'den beri yapılacak ilk kadın idamı olacak.

COVID-19 nedeniyle infazların durdurulduğu Singapur'da salgının ardından 13 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

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