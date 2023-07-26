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Dünya
AA 26.07.2023 19:40

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkilinin açıklamasına göre, 343 fanatik Yahudi sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e girdi.

Öğle namazından sonra da 86 fanatik Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler baskın sırasında Aksa'nın avlusunda çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği baskına eski Likud Partisi Milletvekili Haham Yehuda Glick de katıldı.

İsrailli fanatik gruplar geçmişte burada bulunduğu öne sürülen "tapınağın yıkılış yıl dönümü" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yapmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor

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