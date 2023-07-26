Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 17:33

Azerbaycan'dan Hindistan'a çağrı: Ermenistan'a silah tedarikini durdurun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Sridharan Madhusudhanan ile görüşerek Ermenistan'a silah tedarikini durdurması çağrısı yaptı.

Azerbaycan'dan Hindistan'a çağrı: Ermenistan'a silah tedarikini durdurun
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşması müzakereleri yaptığı bir dönemde Hindistan'ın bu ülkeye öldürücü silahlar tedarik etmesinin Ermenistan'ın militaristleşmesine ve durumun gerginleşmesine yol açtığını, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve güvenliğin tesisinin önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

Bu durumun, Hindistan'ın uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayalı kendi ilan ettiği dış politikası ve bu ülkenin de üyesi olduğu Bağlantısızlar Hareketi'nin tarihi Bandung ilkeleriyle çeliştiğini belirten Hacıyev, Büyükelçi Madhusudhanan'dan Azerbaycan'ın endişelerini Delhi yönetimine iletmesini istedi.

Hacıyev ayrıca Hindistan'a, Ermenistan'a ölümcül silah tedariki konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Azerbaycan basınında, Hindistan'dan gelen askeri kargoların, İran üzerinden Ermenistan'a teslim edildiğinin belirlendiği hususunda haberler yayınlanmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan Hindistan
Sıradaki Haber
Vatikan'da yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Becciu için 7 yıl 3 ay hapis cezası istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
17:53
Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
17:49
Hava savunmada ASELSAN imzası
17:23
Vatikan'da yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Becciu için 7 yıl 3 ay hapis cezası istendi
17:24
İBB Halk Ekmek'ten ekmeğe yüzde 66,6 zam
17:21
Tunus'ta 48 saatte 16 orman yangını çıktı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ