Açık 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 20:00

NATO-Ukrayna Konseyi, Karadeniz tahıl anlaşması konusunda toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla varılan Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesinden sonra bölgedeki "ciddi güvenlik durumunu" ele almak üzere toplandı.

NATO-Ukrayna Konseyi, Karadeniz tahıl anlaşması konusunda toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi, 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'nde kurulmasından sonraki ikinci toplantısını bugün Brüksel'deki NATO karargahında büyükelçi seviyesinde yaptı. Toplantıya, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov ile Ukraynalı askeri yetkililer de katıldı.

Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı istişarenin ardından düzenlendi. Toplantıya NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana başkanlık etti.

Toplantının ardından NATO'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın anlaşmadan çekilme kararı ile Ukrayna'nın tahıl ihracatını durdurma girişimleri, Ukrayna'daki liman kentleri ve tahıl depolarına saldırılarının müttefikler ve Ukrayna tarafından kınandığı bildirildi.

Rusya'nın Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yeni uyarı alanının yanlış hesaplamalar ve gerginliğin artması riski ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, Jens Stoltenberg'in şu ifadelerine yer verildi:

"Karadeniz'deki tehlikeli ve gerginliği artırıcı eylemlerin tam sorumluluğu Rusya'dadır. Rusya, açlığı silah olarak kullanmayı ve dünyada en zor durumdaki insanları gıda istikrarsızlığıyla tehdit etmeyi kesmelidir. Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO için stratejik öneme sahip Karadeniz bölgesinde istikrara ciddi tehlike oluşturmaktadır. Müttefikler Ukrayna'ya desteği ve ihtiyat durumumuzu artırmaktadır. İttifak topraklarının her santimetresini herhangi bir saldırıdan korumaya yönelik hazırlığımız sürmektedir."

Açıklamada ayrıca "Müttefikler, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını canlandırmak için süren çabalarını, ayrıca Bulgaristan ve Romanya dahil olmak üzere diğer müttefiklerin ve AB ile BM'nin Ukrayna tahılının karadan ve denizden ihracatına yönelik çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır" değerlendirmesine yer aldı.

NATO ve müttefiklerin deniz devriye uçakları ve insansız hava araçlarıyla Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarını artırdığına dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra NATO'nun bölgede mevcudiyetini artırdığı hatırlatıldı.

ETİKETLER
NATO Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:02
Türkiye, BM’nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesinden memnun
21:02
Fed faiz artırdı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız
20:20
İsveç Başbakanı Kristersson: Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor
20:15
Bakan Güler'in yoğun "IDEF 2023" diplomasisi
20:12
Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den sıcak mesaj
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Yurt genelinde sıcak hava etkili oldu
Yurt genelinde sıcak hava etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ