The Straits Times'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong, 2030 yılı için de yeni bir hedef belirlediklerini, gaz emisyonunu daha önce açıkladıkları 65 milyon tondan 60 milyon tona indireceklerini belirtti.

"Net sıfır" emisyonunu 2050 yılı itibarıyla sağlamayı planladıklarını söyleyen Wong, söz konusu hedefin yeni teknolojilerin kullanılması, güneş enerjisinin yaygınlaştırılması, karbon dengeleme projeleri gibi adımlar içerdiğini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için küresel çaba ortaya konulmasını hedefleyen ilk anlaşma olan Paris Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin oldukça altında tutulması ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor. Bu hedeflerin başarılabilmesi için ülkelerin, sera gazı emisyonlarında büyük ölçüde düşüş sağlamasına ihtiyaç duyuluyor.