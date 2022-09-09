Virginia Beach'teki bir kasaba olan Kempsville sakinleri, mahalledeki bir transformatörün kapanmasıyla perşembe günü karanlığa gömüldü.

WAVY-TV'ye göre, beklenmedik elektrik kesintisinden 10 bin kadar insan etkilendi .

Yetkililer, sincabın bir elektrik trafo merkezine girdiğini ve burada kısa devre yapan bir trafoya dokunarak kesintiye neden olduğunu söyledi.

Virginia Beach'teki enerji şirketi tarafından işletilen tüm trafo merkezlerinde sincap korumaları var, ancak bu korumalar da küçük kemirgenin kargaşaya neden olmasını engellemedi.

Bir enerji firması olan Entergy, hizmet verdiği beş eyalette hayvanlarla ilgili 15 bin kesintiden sincapların sorumlu olduğunu açıkladı.