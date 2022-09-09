Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: Independent
Sincap 10 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
[Fotograf: AA]
ABD'nin Virginia eyaletinde 10 binden fazla kişi elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Sebebi ise bir sincap.
Virginia Beach'teki bir kasaba olan Kempsville sakinleri, mahalledeki bir transformatörün kapanmasıyla perşembe günü karanlığa gömüldü.
WAVY-TV'ye göre, beklenmedik elektrik kesintisinden 10 bin kadar insan etkilendi .
Yetkililer, sincabın bir elektrik trafo merkezine girdiğini ve burada kısa devre yapan bir trafoya dokunarak kesintiye neden olduğunu söyledi.
Virginia Beach'teki enerji şirketi tarafından işletilen tüm trafo merkezlerinde sincap korumaları var, ancak bu korumalar da küçük kemirgenin kargaşaya neden olmasını engellemedi.
Bir enerji firması olan Entergy, hizmet verdiği beş eyalette hayvanlarla ilgili 15 bin kesintiden sincapların sorumlu olduğunu açıkladı.
Etiketler: Elektrik
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