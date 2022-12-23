Güney Amerika ülkesi Şili’de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları giderek yayılıyor.

Ülkenin orta kesimindeki Valparaiso bölgesinin Vina del Mar kentinde devam eden yangınlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle ulaştığı yerleşim yerlerinde faciaya yol açtı.

Kentin itfaiye yetkilisi Patricio Brito, yangınlarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 evin ise yandığını açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın nedeniyle Valparaiso bölgesinde acil durum ilan etti.

Boric yaptığı açıklamada, "Şili hükümeti olarak önceliğimiz halkın güvenliği. Durumu kontrol altına almak için gerekli tüm kaynakları seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yangın 110 hektarlık alanı küle çevirirken, bazı mahalleler için tahliye emri verildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının birkaç gün sürebileceği duyuruldu.

Alevlere yaklaşık 800 itfaiyeci ve 150 korucu ile müdahale sürüyor.