Eski Mısır'ın Taposiris Magna antik kentinde bin 305 metre uzunluğunda bir tünel ağı keşfedildi.

Mühendislik harikası olarak değerlendirilen tünel ağında Mısır kraliçesi Kleopatra'nın kayıp mezarının bulunduğu düşünülüyor.

İçinde, büst, heykel ve para gibi bin 500'den fazla parçanın bulunduğu tünel ağı Akdeniz'e ve denizaltındaki batık yapılara çıkıyor.

Yazı alıştırmaları

Mısır'daki başka bir arkeoloji kazıda ise üzeri yazılı 18 binden fazla çanak çömlek parçası bulundu.

2 bin yıl öncesine ait parçaların yüzlercesinde önlü arkalı aynı yazının yer aldığı görüldü.

Bu parçaların okulda yazı öğrenen öğrencilerin alıştırmaları olduğu anlaşıldı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un yaptığı köylü kadın portresinin altından ressamın kendi portresi çıktı.

İskoçya'da tablo üzerinde "x ışınlarıyla" yapılan çalışma Van Gogh'un önce kendi portresi üzerinde çalıştığı anlaşıldı...

Sanatçı tasarruf amacıyla tuvalleri tekrar kullanmasıyla tanınıyordu.

Esrarengiz ayna

ABD'nin Cincinnati kentindeki sanat müzesinde yer alan sıradan bir aynanın sırrı ise çözülemiyor.

400 yıllık bronz aynaya ışık tutulduğunda oturan Buda'nın görüntüsü ortaya çıkıyor.

Pembe elmas

Avustralyalı bir maden şirketi ise Angola'da dev bir pembe elmas buldu.

170 karatlık pembe elmasın milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.