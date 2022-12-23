BBC'deki habere göre, Modi, dün yaptığı toplantıda, COVID-19'a karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Başbakan Modi, ülkede uygulanan test sayısının artırılmasını isteyerek halkı yeni salgın dalgalarına karşı gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Eyaletlerin hastane altyapılarının olası vaka artışlarına karşı hazır olması gerektiğini belirten Modi, hastanelere yeterli miktarda oksijen tüpü ve solunum cihazı sağlanması talimatı verdi.

Toplantıda konuşan Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, Çin'deki vaka artışına rağmen ülkede yeni Omicron varyantının görülmediğini kaydetti.

Havalimanlarında testler yapılmaya devam edecek

Geçen aylarda Çin'de vaka patlamasına sebep olan yeni Omicron BF.7 varyantından sadece 4 vakanın görüldüğü Hindistan'da tüm hastaların sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Hükümet yetkililerince yapılan açıklamada, yeni varyantın görüldüğü ülkelerden uçuşların durdurulmasının şimdilik düşünülmediği belirtilerek havalimanlarında testlerin yapılmaya devam edeceği ifade edildi.

Güneydeki Karnataka eyaletinde, grip belirtileri için COVID-19 testleri zorunlu hale getirilirken kapalı alanlarda maske takma uygulamasının başlatılabileceği belirtildi.

Ülkede 3 bin 400 vaka bulunuyor

Hindistan, 2020 ve 2022'de iki ölümcül koronavirüs dalgası yaşamış, hükümet, 2021 yaz aylarında binlerce kişinin oksijen, solunum cihazları ve kritik ilaç eksikliği nedeniyle öldüğü ikinci dalgayı gerekli şekilde yönetemediği için ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Salgında en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 2022 başından itibaren maske yasağı kaldırılmış, COVID-19 tedbirleri de hafifletilmişti.

Yaklaşık nüfusu 1,4 milyarı bulan ülkede, 2,2 milyardan fazla COVID-19 aşısı yapılmıştı.

Resmi verilere göre, ülkede halen 3 bin 400 COVID-19 vakası bulunuyor.