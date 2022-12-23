Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü duyuruldu.

Başbakanlık Ofisi Kriz İdare Merkezinde, ilgili bakanlık ve ajans yetkilileri acil toplandı.

Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasında, füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz taşıtlarında hasar tespit edilmediği aktarıldı.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, Pyongyang yönetimi yılın başından bu yana 36 denemede farklı menzillerde füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin Sunan bölgesinden yerel saatle 16.32'de iki kısa balistik füzeyi Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kaydedildi.