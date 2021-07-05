Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumu protesto edildi
[Fotoğraf: İHA]
Şili'nin yeni anayasasını yazmakla sorumlu Kurucu Konvansiyonunun 155 üyesinin, ilk oturum için Santiago Ulusal Kongresi'nde bir araya gelmesi protestolara neden oldu.
Şili'de yeni anayasa çalışmaları protestoları da beraberinde getirdi.
Şili’nin yeni anayasasını yazmaktan sorumlu Kurucu Konvansiyonunun 155 üyesinin, Santiago Ulusal Kongresi'ndeki ilk oturumu şiddetli protestolar eşliğinde başladı.
Kongre önünde milli marş söylendiği sırada Kurucu Konvansiyonunun yerlilerden oluşan üyeleri, marşı protesto etti.
Polis müdahale etti
Başkentte birçok noktada patlak veren protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.
Kurucu Konvansiyon, 78'i erkek, 77'si kadın ve 17'si ülkenin 10 yerli halkının temsilcilerinden oluşuyor.
Taslak metin halka sunulacak
9 aylık bir çalışmanın ardından yeni anayasaya ait taslak metin halka sunulacak.
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