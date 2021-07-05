Şili'de yeni anayasa çalışmaları protestoları da beraberinde getirdi.

Şili’nin yeni anayasasını yazmaktan sorumlu Kurucu Konvansiyonunun 155 üyesinin, Santiago Ulusal Kongresi'ndeki ilk oturumu şiddetli protestolar eşliğinde başladı.

Kongre önünde milli marş söylendiği sırada Kurucu Konvansiyonunun yerlilerden oluşan üyeleri, marşı protesto etti.

Polis müdahale etti

Başkentte birçok noktada patlak veren protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Kurucu Konvansiyon, 78'i erkek, 77'si kadın ve 17'si ülkenin 10 yerli halkının temsilcilerinden oluşuyor.

Taslak metin halka sunulacak

9 aylık bir çalışmanın ardından yeni anayasaya ait taslak metin halka sunulacak.