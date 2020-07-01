Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 573'e, vaka sayısı da 2 bin 650 artarak 282 bin 43'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 2 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 1720'sinin solunum cihazına bağlı, 407'sinin de kritik durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şu ana kadar 1 milyon 100 binden fazla testin yapıldığı ve 274 solunum cihazının kullanıma hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca, 16 Mayıs'ta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli bölgelerinde de yürürlüğe konulan karantinanın 10 Temmuz'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Yaklaşık 7 milyon kişinin yaşadığı başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 220 bin 467 vaka ve 4 bin 954 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, doğrulanmış Covid-19 kaynaklı ölü sayısına eklenmeyen 3 binden fazla muhtemel virüs kaynaklı ölümün olduğunu açıklamıştı.