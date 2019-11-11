Dünya
Şili’de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı11 Kasım 2019 Pazartesi 09:03 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 09:06
Şili’de hükümet karşıtı protestolarda on binlerce insan Santiago'daki sokaklara döküldü. Yerel bir üniversite ateşe verildi ve kilise yağmalandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Şili'de devam eden hükümet karşıtı protestolarda bugün yaklaşık 75 bin kişi Santiago'daki sokağa çıktı.
[Fotoğraf: Reuters]
Yerel basın, protestoların üç hafta önce başlamasından bu yana bugunkü gösterinin en kalabalık ikinci gösteri olduğu bildirdi.
Protestocular, Santiago'da bir Roma Katolik kilisesini yağmaladı.
Binlerce kişi Santiago'nun Plaza Italia meydanında toplandı ve ellerinde pankartlarla hükümeti protesto etti.
Protestoların başlamasından bu yana en az 20 kişi öldü ve 2 bin 500 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Şili protesto kilise üniversite Santiago