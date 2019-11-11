ABD'den Irak'ta erken seçim çağrısı11 Kasım 2019 Pazartesi 06:32 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 06:42
Beyaz Saray, Irak'ta devam eden gösterilerle ilgili, hükümeteprotestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçim çağrısında bulundu.
Beyaz Saray'dan Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerle ilgili açıklama yapıldı.
Erken seçim çağrısı
Açıklamada, Irak'ta göstericiler, sivil aktivistler ve medyaya yönelik saldırıların ve internete erişimin kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğu bildirildi.
İran'daki rejimin, Irak'ın "kaynaklarını kuruturken ve barışçıl gösterileri durdurmak için silahlı gruplar kullanırken", Irak halkının sessiz kalmayacağı vurgulanan açıklamada, ölümle sonuçlanan şiddete ve internetin kısıtlanmasına rağmen Irak halkının, sesini duyurabildiği ifade edildi.
Açıklamada, Irak hükümetine göstericilere yönelik şiddete son verme, seçim reformu yapma ve erken seçim çağrısında bulunuldu.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Kaynak: AA